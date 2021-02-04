رئيس الوزراء وواجباته الأساسية في استخلاص نتائج المصلحة العامة - فلاح أمين الرهيمي

2021/02/04 | 10:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فلاح_أمين_الرهيمي إن الكاتب والباحث والخبير يمتلك الإدراك الحسي بما هو ظاهر أمام سمعه وبصره والقضايا الأخرى عن طريق نشاطه الذهني بواسطة العقل يستطيع امتصاص التخيلات والتساؤلات وإعادة التحليلات وإعادة بنائها وتكوينها ثم إنتاجها من جديد بصورة تنسجم مع الواقع الموضوعي والمصلحة العامة فتصبح منهجاً واقعياً نتعامل معه ونستخلص منه الرؤيا والاجتهاد التي تتفاعل مع الأحداث والتطورات التي تسود الواقع الموضوعي فينتج عنها نسقاً ......





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