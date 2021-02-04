من اجل بيئة ممكنة للانتخابات - محسن ابو رمضان

2021/02/04 | 10:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محسن_ابو_رمضان أصبحت الانتخابات هي سيدة المشهد بعد اصدار المراسيم الانتخابية من الرئيس محمود عباس وذلك بخصوص الانتخابات التشريعية ثم الرئاسية ثم المجلس الوطني وذلك علي التوالي .وتحولت أنظار كل مكونات الشعب الفلسطيني من منظمات أهلية وأحزاب سياسية وقطاعات اجتماعية واقتصادية وحقوقية لها .وبالواقع فما زالت هناك شكوك تعتري المواطنين تجاه الانتخابات حيث تنشد الأنظار الي القاهرة والتي سيتم عقد اجتماع الفصائل ب ......





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