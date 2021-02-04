2021/02/04 | 10:37 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ ينشر “عراقي نيوز” أسعار صرف الدولار في الأسواق المحلية العراقية ليوم الخميس (4 شباط 2021) بحسب رصد مختصين.بغداد – السعر في بورصة الكفاح 145,300 ….السعر في الصيرفات ( تقريبي ) 144,750 145,750 ————–—————————- البصرة / بورصة 145,200 –———————— الموصل / جملة 145,450 ————————- اربيل / بورصة 145,475 ————————- السليمانية / بورصة 145,550 -———————— النجف / بورصة 145,300

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ارتفاع سعر صرف الدولار في البورصة العراقية عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ارتفاع سعر صرف الدولار في البورصة العراقية) نشر أولاً على موقع (عراقي نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ارتفاع سعر صرف الدولار في البورصة العراقية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عراقي نيوز).