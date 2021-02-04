فقدان الاتصال بالباحث المعارض لحزب الله لقمان سليم في جنوب لبنان

2021/02/04 | 10:44 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتبت رشا الأمير، على صفحتها على فيس بوك أنه قد تم فقدان الاتصال بشقيقها، الباحث والناشط السياسي لقمان سليم، بعد خروجه من منزل أحد أصدقائه في بلدة صريفا، قضاء صور في جنوب لبنان.

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