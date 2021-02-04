عملية استخبارية على الشريط الحدودي بعمق صحراء الانبار.. هذه نتائجها؟

2021/02/04 | 11:09 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين]أفادت وكالة الاستخبارات العاملة في وزارة الداخلية، الخميس، بضبط وكرين احدهما عبارة عن مخبأ للاسلحة بعملية استخباراتية على الشريط الحدودي في عمق صحراء الانبار.

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