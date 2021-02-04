2021/02/04 | 11:12 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/بغداد..اكد نائب رئيس كتلة السند الوطني فالح الخزعلي، الخميس ، أن حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أثبتت فشلها وعدم قدرتها على حماية إدارة الدولة العراقية.وقال الخزعلي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “بقاء حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي فترة أطول سيؤدي الى المزيد من الفشل في إدارة الدولة”.وأضاف أن “هناك مؤاخذات كثيرة حول أداء الحكومة الحالية التي شابها الفساد والاخفاق والفشل”، مشيرا إلى أن “عدم جدية القوى باجراء أنتخابات مبكرة دليل على كذب القوى السياسية وتأييدهم للتمديد لحكومة الكاظمي”.وكان النائب عن كتلة الصادقون النيابية عبد الامير التعيبان اتهم في تصريح سابق لـ/المعلومة/، حكومة مصطفى الكاظمي بالفشل في إدارة ملفي الأمن والاقتصاد.



انتهى/ 25 ح

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السند: بقاء حكومة الكاظمي فترة أطول سيؤدي إلى المزيد من الفشل) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السند: بقاء حكومة الكاظمي فترة أطول سيؤدي إلى المزيد من الفشل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).