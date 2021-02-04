2021/02/04 | 11:12 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة / بغداد..اتهم النائب عن تحالف الفتح مهدي تقي ، الخميس كتلة سياسية تضغط باتجاه عدم تنفيذ مراسيم الاعدام بحق الإرهابيين، داعيا رئيس الجمهورية برهم صالح إلى احترام دماء الشهداء.وقال تقي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “كتلة سياسية مشتركة في مجلس النواب والحكومة تعترض على تنفيذ أحكام الإعدام بحق الارهابيين القابعين فى السجون العراقية”، في اشارة منه الى تحالف القوى العراقية.وأضاف أن “هناك الاف الأحكام مكتسبة الدرجة القطعية لا يمكن التشكيك بنزاهة القضاء”، مشيرا إلى أن “واجب رئيس الجمهورية المصادقة على تنفيذ احكام الاعدام احتراما كنه لدماء الشهداء وعدم الرضوخ لأي ضغوطات سياسية تحول دون تنفيذ احكام الإعدام”.وكان عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية بدر الزيادي حمل في وقت سابق، رئيس الجمهورية برهم صالح مسؤولية إنعاش الجماعات الارهابية بعدم المصادقة على أحكام الإعدام.



انتهى/ 25 ح

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الفتح يدعو صالح إلى احترام دماء الشهداء بالمصادقة على احكام الاعدام) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الفتح يدعو صالح إلى احترام دماء الشهداء بالمصادقة على احكام الاعدام) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).