ندى جودت: يجب عدم التسرع بإقرار الموازنة وضرورة الخروج بموازنة تخدم متطلبات الجميع

2021/02/04 | 11:17 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عزت ندى شاكر جودت، عضو مجلس النواب العراقي عن ائتلاف النصر، بقيادة حيدر العبادي، تأخر اقرار الموازنة العامة لعام 2021 إلى ضرورة الخروج بموازنة تلبي حاجة ومتطلبات البلاد، من دون الاسراع باقرارها كيفما كان، مرجحة اقرار الموازنة خلال 10 ايام.… Readmore

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