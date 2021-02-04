وزارة النقل العراقية تعلن العثور على جثة الطيار العراقي عمار ابراهيم في اليونان

2021/02/04 | 11:17 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة النقل العراقية، العثور على جثة الطيار العراقي، عمار إبراهيم، في اليونان.ونعت الوزارة في بيان لها الطيار العراقي عمار إبراهيم، بالقول: “ببالغ الحزن والأسى وبقلوب راضية بقضاء الله وقدره يقدم وزير النقل الكابتن ناصر حسين بندر الشبلي تعازيه … Readmore

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