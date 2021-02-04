وفاة الاخ غير الشقيق للمتهم بقتل ثالث حكام المملكة:السعودية تنعى احد امرائها

2021/02/04 | 11:18 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الديوان الملكي السعودي عن وفاة

الأمير، مشهور بن مساعد بن عبد العزيز

آل سعود.

وعاش الأمير مشهور حياة قريبة من والده،

حيث ظل بعيدا عن المناصب الرسمية

والحياة السياسية في البلاد، كما ظل

بعيدا عن ال

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