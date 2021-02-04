وزارة التربية تصدر توضيحًا جديدًا بشأن امتحانات نصف السنة

2021/02/04 | 11:20 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

حددت وزارة التربية، أسباب تأجيل موعد امتحانات الدراستين الابتدائية والثانوية، لافتةً إلى وجود أمور قسرية جعلت من التأجيل واجبًا.

وقال المتحدث باسم الوزارة حيدر فاروق، للوكالة الرسمية، وتابعه "ألترا عراق"، إن "هناك ضوابط وقواعد ودراسات على إثرها تحدد مواعيد الامتحانات".

وأضاف أن "الكثير من المعوقات التي تتداخل مع مواعيد الجدول، فضلًا عن وجود أمور قسرية جعلت من التأجيل واجبًا وهي الظروف الاستثنائية".

وبيّن أن "الوزارة لم تقرر إغلاق المدارس بسبب كورونا، إنما وضعت آلية لتقسيم الصفوف على أن لا يتجاوز عدد الصف الوحد 20 طالبًا وبحسب المساحة"، مشيرًا إلى أن "إجراءات الإغلاق تشمل الصفوف التي سجلت إصابات بفيروس كورونا فقط وليس المدرسة بأكملها".

وأكد أن "الوزارة لم تغلق أي مدرسة بسبب الجائحة، والإجراءات التي طالت بعض المدراس اتخذت لمخالفتها التعليمات الخاصة بعدد أيام الدوام الرسمي".

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