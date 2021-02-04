المتقاعدون “متفاجئون” باستقطاعات تصل لـ200 ألف دينار في رواتبهم.. ماذا يحدث؟

2021/02/04 | 11:20 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

ضجت أوساط المتقاعدين العراقيين اليوم الخميس، بوجود استقطاعات في رواتبهم وصلت لمئات الالاف دون تفسير واضح لهذا الامر، وذلك بعد يوم واحد من اعلان اطلاق رواتب المتقاعدين.

تؤكد مصادر حكومية وبرلمانية عدم شمول المتقاعدين او الموظفين بالاستقطاعات خلال هذه الاشهر لحين اقرار الموازنة، فضلا عن كون الاستقطاعات التي لمسها المتقاعدون في رواتبهم لاتشابه النسب المذكورة عن الاستقطاعات بل وصلت لمبالغ كبيرة جدا، الامر الذي يؤكد ان الاستقطاعات هذه وراؤها سبب اخر غير ملف الاستقطاعات الضريبة.

وكتب عدد من المتقاعدين منشورات غاضبة في مواقع التواصل الاجتماعي مؤكدين استقطاع مئات الالوف من رواتبهم، حيث لم تنجو حتى الرواتب البالغة 500 الف دينار عراقي من الاستقطاع.

وكتب المتقاعد ماجد حسن متسائلًا: “السلام عليكم شنو هذا الاستقطاع من راتب المتقاعد ….اني قطعو 100الف واني راتبي 500″، فيما يؤكد اخرون ان رواتبهم استقطعت منها 200 الف.

ويؤكد اخرون ان سبب الاستقطاع ربما يكون لمستحقات سلفة متراكمة، فيما تشير مصادر الى وجود خلل ببطاقات الدفع الالكتروني ادت الى هذه الاستقطاعات الهائلة

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