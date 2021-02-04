صور: حملة مثيرة تبدأ من جامعة بغداد.. شجرة تحارب الصيف ولها ’تأثير مهدئ’!

2021/02/04 | 11:20 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

بدأ طلبة الدراسات العليا في جامعة بغداد، حملة بيئية - مجتمعية لزراعة شجرة "ألبيزيا" بهدف تلطيف الأجواء في العاصمة بغداد.

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وذكرت كلية الإعلام جامعة بغداد في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (4 شباط 2021)، إن حملة أطلقت "في بادرة مجتمعية متميزة وبجهود ذاتية، وبخطوات جدية وإيجابية نابعة من صميم العلوم البيئية لمحاربة ارتفاع درجات الحرارة المرتفعة في العاصمة، لزراعة شجرة (ألبيزيا) ذات الفاعلية العالية على تلطيف الجو خلال فصل الصيف".

وأضاف البيان، أن "الحملة رفعت شعار (لهواء عذب نزرع ألبيزيا)، وتمتاز هذه الشجرة بقدرتها على ترطيب الأجواء وتقليل الحرارة، كما ان هذه الشجرة استخدمت كمهدئ خفيف حيث يخفف مشاعر التوتر والقلق، لأولئك الذين يعانون من هرمونات التوتر المزمن في الجسم، ويمكن مساعدتهم في العثور على بعض السلام والهدوء في عقولهم والاسترخاء في نهاية المطاف".

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وبحسب البيان، قالت استاذ المادة والمشرف على الحملة، ريا قحطان، إن "اختيار موضوع الحملة جرى بعد مداولات مطولة وعرض الكثير من الموضوعات التي تخص المجتمع العراقي، ومن ثم وقع الاختيار على موضوع لحث الجمهور العراقي على زراعة نوع من الأشجار وهي (ألبيزيا) المنتشرة بشكل كبير في مجمع الجادرية التي لها فوائد كبيرة على البيئة العراقية ومنافعها كثيرة".

وأضافت، "بعد اختيار موضوع الحملة تم توزيع المهام على الطلبة وعددهم 21 طالبا"، مشيرة إلى أن "الحملة تطلبت من اعضائها قراءة الكثير عنها وسؤال خبراء الزراعة العراقيين والاطلاع عنها في المصادر المتاحة، وبعدها جرى تنظيم الحملة".

وأشارت قحطان، إلى "إطلاق حسابات خاصة بالحملة على مواقع التواصل الاجتماعي في فيسبوك وانستغرام للتشجيع على المشاركة في الحملة".

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