2021/02/04 | 11:20 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد – السعر في بورصة الكفاح

145,300

….

السعر في الصيرفات ( تقريبي )

144,750

145,750

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البصرة / بورصة

145,200

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الموصل / جملة

145,450

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اربيل / بورصة

145,475

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السليمانية / بورصة

145,550

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النجف / بورصة

145,300

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ارتفاع طفيف في اسعار صرف الدولار بتعاملات اليوم الخميس 7 SKY TV.

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