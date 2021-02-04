2021/02/04 | 11:22 - المصدر: عين العراق

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الخميس 4 فبراير 2021 | 11:04 صباحاً

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نقابة الأطباء تحذر: خريجو الكليات الاهلية قد يحرمون من التعيين

حذّرت نقابة الأطباء، الخميس، من حرمان خريجي كليات الطب الاهلية من التعيين، بسبب توسع الكليات الاهلية في استقطاب اعداد كبيرة من الطلاب، وفيما اشارت الى وجود مشكلة في تطبيق طلبة الكليات الاهلية، اكدت انها لا تقبل انتساب خريجي الكليات غير الرصينة.

وقال نقيب اطباء بغداد مصطفى السعدي ان “استمرار كليات الطب الاهلية في استقطاب الطلبة يجعل وزارة الصحة غير قادرة على استيعابهم “، مؤكداً ان “الحال سيكون شبيها بما حصل لخريجي كليات طب الاسنان والصيدلة الذين اصبح عددهم يفوق ما يحتاجه كل مواطن”.

وأشار السعدي الى وجود “مشكلة في التطبيق، اذ ان كل كلية تفتح يجب ان يلحق بها مستشفى لكي يمارس الطلبة عملهم التطبيقي فيه قبل تخرجهم على ان تكون تلك المستشفيات بسعة 200 سرير على الاقل، الا ان غالبية المستشفيات الاهلية تبلغ سعتها 40 سريرا”.

وأضاف أن “طلاب الكليات الاهلية لا يتخرجون بصورة صحيحة ولا يملكون الكفاءة والاختصاص الصحيح وهم يشكلون عبئا على الصحة العامة ولا يمكن باي شكل من الاشكال الاعتماد عليهم في ممارسة الطب”.

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