الهيئة السياسية للتيار الصدري تلتقي وفد الاقليم وتشدد على اهمية ايجاد حلول جذرية بين بغداد واربيل

2021/02/04 | 11:23 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس الهيئة السياسية للتيار الصدري، نصار الربيعي، على ‏ضرورة الاتفاق على حل جذري بين أريبل وبغداد، وحماية حقوق كافة الأطراف.جاء ذلك خلال اجتماع وفد المفاوض لحكومة إقليم كوردستان، برئاسة نائب رئيس الوزراء قوباد طالباني مع الهيئة السياسية للتيار … Readmore

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