تحرير فتاة مخطوفة في بغداد استدرجت بطريقة خبيثة

2021/02/04 | 11:25 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكنت مكافحة اجرام بغداد في العراق،الخميس، تحرير فتاة مخطوفة في بغداد تم استدراجها من المحافظات الجنوبية.....

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