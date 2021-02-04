إصابة جندي برصاص قناص داعشي في ديالى

2021/02/04 | 11:26 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

افاد مصدر أمني من داخل محافظة ديالى، اليوم الخميس، باصابة جندي برصاص قناص داعش شرقي بعقوبة.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، ان "جندياً تعرض الى اصابة بليغة برصاص قناص داعشي، في منطقة زور القاية الواقعة في اطراف ناحية جلولاء ( ٧٠كم شمال شرق بعقوبة)".

واوضح بان "الجندي كان ضمن قوة ميدانية لتمشيط الزور، وتعقب خلايا داعش، فيما تم فرض اجراءات مشددة في محيط موقع الهجوم وبدأ تمشيط واسع للبحث عن المهاجم".

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