رئاسة الجمهورية تبحث زيارة بابا الفاتيكان مع سفيرة العراق في روما

2021/02/04 | 11:26 - المصدر: بغداد اليوم

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ناقشت رئاسة الجمهورية العراقية، الخميس (4 شباط 2021)، الاستعدادات والتحضيرات لزيارة بابا الفاتيكان المقررة إجراؤها في شهر آذار المقبل.

وقال بيان لديوان رئاسة الجمهورية، تلقته (بغداد اليوم)، إن "رئيس الديوان، مهند حسام الدين ناقش تحضيرات زيارة بابا الفاتيكان للعراق مع المندوب الاممي الدائم للعراق في روما السفيرة صفية السهيل".

وذكر حسام الدين بحسب البيان، أن "العراق بحاجة ماسة الى تعزيز أطر السلم المجتمعي وتقديم رسائل السلام للعالم عبر مؤسساته السياسية والثقافية والعقائدية".

وأضاف البيان، ان "اللقاء بحث عدد من الملفات بينها ترتيبات زيارة بابا الفاتيكان للعراق بوصفها رسالة سلام ومحبة تتوافق مع المفاهيم التي طالما قدمها مرجعيات السلام في العراق، لنبذ العنف والارهاب، ونشر روح التسامح وقبول الاخر".

وتابع، أن "الاجتماع ناقش قضايا اخرى بينها الانتخابات النيابية وسبل التصويت بحرية وشفافية لجميع شرائح المجتمع وضمان التمثيل العادل للمرأة العراقية في البرلمان والحكومة المقبلين".

واكد البيان، أن "الطرفين اتفقا على إدامة التواصل الفكري والثقافي مع مختلف المؤسسات العالمية لتقديم الفن العراقي الاصيل بشكل يليق بحضارته وتاريخه المشرف".

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