راكان الجبوري يبحث مع نائب قائد العمليات المشتركة اوضاع كركوك الامنية

2021/02/04 | 11:26 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كركوك /نينا/بحث الفريق ركن عبد الامير الشمري نائب قائد العمليات المشتركة ،مع محافظ كركوك راكان سعيد الجبوري رئيس اللجنة الامنية العليا ،جهود تعزيز الأستقرار والأمن ودعم جهود اعادة النازحين .واشاد محافظ كركوك ،بالنتائج الكبيرة التي حققتها القوات الامنية البطله واجهزتها الأستخبارية في اصطياد رؤوس الأرهاب وتعزيز الجهد الامني المشترك وفق توجيهات القائد العام للقوات المسلحة وحرصه الكبير على أمن واستقرار العراق ..مثمنا دور قيادة العمليات المشتركة في تحقيق الانجازات ودعم جهود الاستقرار .واكد اهمية الحفاظ على أمن كركوك ودعم واسناد القوات الامنية البطلة التي تفتخر ادارة كركوك بدعم واسناد وتلبيه متطلبات قواتنا الامنية التي هي عنوان الشرف والتضحية والعمل بروح الفريق الواحد./انتهى

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