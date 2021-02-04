الذهب والفضة يتراجعان مع ارتفاع الدولار لذروة شهرين

2021/02/04 | 11:30 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

انخفضت أسعار الذهب والفضة، الخميس ، إذ أثر ارتفاع الدولار سلبا على جاذبيتهما، بينما يترقب المستثمرون إقرار حزمة تحفيز ضخمة في الولايات المتحدة وتوقعات بنك إنكلترا المركزي بشأن السياسات.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.6% إلى 1822.81 دولار للأونصة بحلول الساعة 07:12 بتوقيت غرينتش.



وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.7% إلى 1822.90 دولار.

هذا وهبطت الفضة 1.1% إلى 26.56 دولار.



ونزلت الأسعار منذ بلغت أعلى مستوى في 8 سنوات تقريبا عند 30.03 دولار يوم الاثنين مع تلاشي موجة صعود قادتها منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، نزل البلاتين 1.4% إلى 1086.12 دولار للأونصة وخسر البلاديوم 0.5% إلى 2262.68 دولار.

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