شرطة الناصرية “تنقذ” فتاة من دولة عربية بسبب صور مخلة.. كيف ابتزها شاب عراقي؟

2021/02/04 | 11:35 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

اعلنت الشرطة المجتمعية في محافظة ذي قار، عن انقاذ فتاة من دولة عربية من شاب عراقي ابتزها بنشر صورها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت الشرطة انه “تمكنت مفارز الشرطة المجتمعية في محافظة ذي قار عبر فريق معا ضد الابتزاز الإلكتروني التابعين لدائرة العلاقات والإعلام بوزارة الداخلية، وبالتنسيق مع جهاز الأمن الوطني في الناصرية من منع عملية ابتزاز مارسها شخص من المحافظة بحق شابة من دولة عربية تعرف عليها من خلال لعبة البوبجي، مهددا إياها بنشر صورها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي ما لم تحول له مبالغ مالية”.

وبينت انه “تم تحديد هوية المبتز ومحل إقامته، حيث اتخذت بحقه الإجراءات الأصولية اللازمة بعد حذف محتوى الابتزاز”.

يذكر أن العملية جاءت على خلفية ورود مناشدة من امرأة من دولة عربية على صفحة الشرطة المجتمعية على الفيس بوك، تفيد بتعرضها لابتزاز الكتروني من قبل مواطن عراقي.

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