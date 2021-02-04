الهيئة تنفي استقطاع مبالغ من الرواتب المتقاعدين: ’خطأ من مصرف الرافدين’!

2021/02/04 | 11:51 - المصدر: وكالة ناس

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خاص - واع

هيئة التقاعد: لايوجد أي استقطاع من رواتب المتقاعدين

هيئة التقاعد: الاستقطاع من المتقاعدين كان خطأ من مصرف الرافدين

هيئة التقاعد: مصرف الرافدين سيعيد الاستقطاعات من رواتب المتقاعدين خلال اليومين المقبلين

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