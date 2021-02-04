2021/02/04 | 11:51 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

هدد النائب عن تحالف الفتح عدي عواد بحرق نفسه داخل مجلس النواب بمادة البنزين في حال استبعاد قرار 315 من الموازنة المالية.

وقال عواد خلال استضافته في برنامج المحايد الذي يقدمه الزميل سعدون محسن ضمن على القناة الرسمية وتابعته (7SKY) انه” في حال عدم تضمين حقوق المشمولين في قرار مجلس الوزراء 315 ضمن الموازنة المالية للعام الحالي فأن سيقوم بحرق نفسه في جلسة التصويت”.

وانتقد عواد التباين في توزيع الأموال ضمن قانون الموازنة كونها الحقت الضرر الكبير بأبناء الوسط والجنوب ومنحت امتيازات كبيرة لمحافظات الإقليم على الرغم من عدم التزام كردستان بتسليم كميات النفط الى شركة سومو او إيرادات المنافذ الحدودية.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص نائب يهدد بحرق نفسه داخل البرلمان بـ”البنزين” اذا لم تتضمن الموازنة هذه الفقرة؟ 7 SKY TV.

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