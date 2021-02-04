في الانبار… إيقاف إجراءات نقل ملكية عقار بمساحته 54 دونماً

2021/02/04 | 11:51 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ الانبارأعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة، اليوم الخميس، إيقاف إجراءات نقل ملكية عقار تعود ملكيته للدولة في محافظة الأنبار، عازية ذلك إلى وجود “مخالفات” في إجراءات التمليك.وقالت الدائرة التحقيقات في بيان وصل “النور نيوز” نسخة منه إن “ملاكات مكتب تحقيق الأنبار قامت بضبط الأوليات الخاصة بقيام مديرية زراعة المحافظة وشعبة زراعة الخالدية، بالتعاون …

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