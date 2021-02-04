عبد الكريم هاشم يقدم أوراق اعتماده ممثلاً دائماً للعراق في الأمم المتحدة

2021/02/04 | 11:57 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلنت وزارة الخارجية، اليوم الخميس (04 شباط 2021)، تقديم السفير عبد الكريم هاشم مصطفى أوراق اعتماده ممثلاً دائماً لجمهوريّة العراق لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "السفير عبد الكريم هاشم مصطفى، قدم أوراق اعتماده ممثلاً دائماً لجمهوريّة العراق لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف إلى مدير عام المكتب تاتيانا فالوفايا".

وأضاف البيان، أن "السفير قدم خلال اللقاء شرحاً موجزاً عن تطورات الأوضاع السياسية في العراق، ونقل تحيات وزير الخارجيّة فؤاد حسين إلى فالوفايا وحرص العراق على تطوير علاقاته مع منظمة الأمم المتحدة في كافة المجالات".

وأشار إلى أن "فالوفايا قدمت من جانبها التهنئة على تقديم أوراق الاعتماد متمنيةً للسفير التوفيق في مهام عمله الجديد، وتطلع المنظمة الأممية إلى استمرار التعاون مع العراق في شتى المجالات"."

ووفقاً للبيان، أبدت فالوفايا "استعدادها لتقديم الإجراءات كافة لتسهيل مهام عمل السفير وتطلعها لحضور وزير الخارجيّة الى اجتماعات المنظمة المنعقدة في جنيف مستقبلاً".

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