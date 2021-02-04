2021/02/04 | 11:57 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الصين تتبرع للعراق بـ 50 ألف جرعة من لقاح كورونا

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