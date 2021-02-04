المالية النيابية تعقد اجتماعاً جديداً لمناقشة الموازنة

2021/02/04 | 11:57 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

اللجنــــة الماليـــــة تعقد اجتماعها الـ(٤٠) الذي تستأنف فيه مناقشاتها بشأن مسودة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام ٢٠٢١ ، وتستضيف رئيس مجلس الخدمة الاتحادي والوفد المرافق له.

يتبع.



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