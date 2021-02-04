المالية النيابية تناقش الموازنة العامة مع رئيس مجلس الخدمة الاتحادي

2021/02/04 | 11:57 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / عقدت اللجنــــة الماليـــــة النيابية اجتماعها الـ(٤٠) ضمن مناقشاتها اليومية لمسودة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2021 ، حيث تمت استضافة رئيس مجلس الخدمة الاتحادي ./انتهى5

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