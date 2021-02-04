رئاسة الجمهورية تناقش مع المندوب الاممي الدائم للعراق في روما تحضيرات زيارة بابا الفاتيكان للعراق

2021/02/04 | 11:57 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ ناقشت ديوان رئاسة الجمهورية، تحضيرات زيارة بابا الفاتيكان للعراق مع المندوب الاممي الدائم للعراق في روما السفيرة صفية السهيل.وقال رئيس الديوان مهند حسام الدين في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/ نسخة منه:" أن العراق بحاجة ماسة الى تعزيز أطر السلم المجتمعي وتقديم رسائل السلام للعالم عبر مؤسساته السياسية والثقافية والعقائدية".كما تم مناقشة قضايا اخرى بينها الانتخابات النيابة وسبل التصويت بحرية وشفافية لجميع شرائح المجتمع وضمان التمثيل العادل للمرأة العراقية في البرلمان والحكومة المقبلين .كما اتفق حسام الدين و السهيل على إدامة التواصل الفكري والثقافي مع مختلف المؤسسات العالمية لتقديم الفن العراقي الاصيل بشكل يليق بحضارته وتاريخه المشرف./انتهى7

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