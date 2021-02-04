المالية النيابية تعقد جلسة جديدة لحسم ملف الموازنة

2021/02/04 | 11:58 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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عقت اللجنة المالية النيابية، جلسة جديدة لحسم ملف قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021.

وذكرت الدائرة الاعلامية لمجلس النواب في بيان، أن “اللجنــــة الماليـــــة عقدت اجتماعها الـ(٤٠) الذي تستأنف فيه مناقشاتها بشأن مسودة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام ٢٠٢١”.

واوضحت ان “اللجنة استضافات رئيس مجلس الخدمة الاتحادي والوفد المرافق له”.

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