القضاء يعلن نتائج اسماء المتقدمين للقبول في المعهد القضائي الدورة (43)

2021/02/04 | 11:58 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن المعهد القضائي عن إكمال القسم الأول من الاختبار الخاص بالمتقدمين للقبول في المعهد القضائي الدورة (43).

ودعا القضاء في بيان أن “المعهد يدعو من اجتازَ المرحلة الأولى من الاختبار (الامتحان التحريري) للحضور إلى مقر مجلس القضاء الأعلى يوم السبت الموافق 20 /2 /2021 الساعة التاسعة صباحاً ، لغرض أداء المرحلة الثانية من الاختبار (الامتحان الشفهي)”.

وفيما يلي الأسماء :-

1-علي عبد أليمة جعفر الجويبراوي .

2-طيف هيثم عريبي مجيد الصفار .

3-فائز جابر فريع الذهيباوي .

4-مصطفى محسن عبدالحسين الطفيلي .

5-وسام حامد إبراهيم حمادي .

6-رائد فيصل غازي فتحي .

7-احمد عبدالرضا شاهين الفرجاوي .

8-فرات عودة خضير اسماعيل العلي .

9-ابو ذر مظهر عبد الكرعاوي .

10-سلام داود سلمان الخفاجي .

11-سيف سعيد عبدالسادة العكايشي .

12-مصطفى جبار عبدالسادة مهدي .

13-محمد سالم عبدالكاظم العيساوي .

14-حسين مطشر ياسر كتوب المياحي .

15-مرتضى صبيح عودة النايف .

16-مولود ابراهيم حمد العبيدي .

17-ليث محمد سعيد مشعل المعضادي .

18-محمد غالب خليل علي الكاكي .

19-وفاء خيري عليوي الدليمي .

20-يوسف جولان خلف المكصوصي .

21-هيثم سليم عبد سلمان العتبي .

22-غسان حسين مالك العلوان .

23-كرار محمد عزيز حمودي تركي .

24-هديل كرم سالم لازم الساعدي .

25-همام خلف ابراهيم الجبوري .

26-نصر حميد شاكر محمود العقيلي .

27-مشتاق محمد ساجت سلمان الدلفي .

28-جمال نعيم عبيس ويسي العوادي .

29-محمد فوزي ايوب عبدالله السلامي .

ملاحظة :-

1.درجة النجاح للمرحلة الاولى من الاختبار (50) درجة فما فوق.

2.درجة النجاح للمرحلة الثانية من الاختبار (50) درجة فما فوق.

3.درجة النجاح المؤهلة للقبول في المعهد لا تقل عن (100) درجة.

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