2021/02/04 | 11:58 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص الصين تقرر التبرع بأكثر من 50 ألف جرعة من لقاح كورونا الى العراق المركز الخبري الوطني.

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