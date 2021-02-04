بغداد وروما تبحثان تعاونهما القضائي

2021/02/04 | 11:58 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي فائق زيدان مع السفير الايطالي في العراق برونو انطونيو التعاون بين بغداد وروما.

وحسب بيان للمكتب الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى فإن زيدان وانطونيو بحثا التعاون الثنائي بين البلدين في الشان القضائي.

PUKmedia / المكتب الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى

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