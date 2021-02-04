دمج النفط مع الكهرباء.. مقترح ’وزارة الطاقة’ يعود الى الواجهة

2021/02/04 | 11:58 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز: بغداد..

جددت لجنة النفط والطاقة النيابية، طرح مقترح دمج وزارتي النفط والكهرباء بوزارة واحدة، تسمى "وز...

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