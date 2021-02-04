سيول: طاقم ناقلة النفط الكورية الجنوبية المحتجزة لدى ايران ما زال على متنها

2021/02/04 | 11:58 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت سيول الخميس أن طاقم ناقلة النفط الكورية الجنوبية التي تحتجزها إيران منذ مطلع كانون الثاني/يناير ما زال على متنها بعدما أعلنت طهران أنها سمحت للبحارة بمغادرة السفينة لأسباب “إنسانية”.وكانت قوات الحرس الثوري اعترضت ناقلة النفط “هانكوك شيمي” واحتجزت … Readmore

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