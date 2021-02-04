العثور على الناشط اللبناني لقمان سليم مقتولا بالرصاص في جنوب البلاد

2021/02/04 | 11:58 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عثر على الناشط السياسي والاجتماعي اللبناني لقمان سليم المعروف بمواقفة المنتقدة لحزب الله مقتولا بالرصاص الخميس في جنوب البلاد، على ما أفاد مصدر أمني وكالة فرانس برس.وقال المصدر “عثر عليه مقتولا بإطلاق نار في رأسه داخل سيارته في العدوسية” … Readmore

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