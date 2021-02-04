“سيناريو 2014 عاد مجددا”.. الزبيدي: أخشى مما سيأتينا من سوريا في قادم الأيام

2021/02/04 | 11:58 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..حذر وزير الداخلية الأسبق باقر جبر الزبيدي، من تكرار سيناريو عام 2014 عندما تمكن تنظيم “ داعش” الإجرامي من السيطرة على ثلاث محافظات عراقية، مؤكدا بالقول: “أخشى مما سيأتينا من سوريا في قادم الأيام”.وقال الزبيدي في حوار تابعته /المعلومة/، إنه “قبل أحداث 2014 ودخول داعش، قلت أن القتال سيكون على أبواب بغداد وحصل ذلك، ونحذر من تكرار سيناريو 2014، حيث استطاع داعش والتوجهات المدعومة دوليا وماليا أن تخترق أرض العراق، ووصلت إلى عمق المناطق العراقية”.وأضاف أن “سيناريو 2014 عاد إلى العراق مؤخراً، ولكن بعنوان ثانٍ بنفس الداعمين لداعش عندما وصل إلى أطراف أربيل وبغداد، وأخشى مما سيأتينا من سوريا في قادم الأيام”.وأكد الزبيدي، أنه “لن تحدث حرب أهلية في العراق، حيث هناك روابط عشائرية ودينية وهناك وحدة بين مكونات الشعب العراق”.



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