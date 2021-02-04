واشنطن: داعش استغل ثغرة لشن هجماته الأخيرة ببغداد.. والتنظيم ما يزال يمثل تحديا في العراق

2021/02/04 | 11:58 - المصدر: NRT عربية

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تفجير ساحة الطيران

فوتو: ارشيف

منذ 17 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

أعرب مسؤولون أميركيون عن قلقهم بشأن الهجمات الأخيرة لتنظيم داعش، حيث أكدوا ان عملية ساحة الطيران وسط بغداد الشهر الماضي، وهي الأولى من نوعها منذ العام 2018، تظهر قوة التنظيم، فيما أشار محلل أمني إلى ان داعش استغل ثغرة لشن هجماته الأخيرة.

ونقل موقع "الحرة" عن مسؤول أميركي، قوله في تصريحات أمس الأربعاء، 3 شباط 2021، إن "بنية تنظيم داعش وتماسكه سمحت له بالحفاظ على نفوذه، وتوسع في بعض المناطق العراقية على الرغم من استمرار ضغوط مكافحة الإرهاب".

وحذر المسؤول أيضا من أنه "في بعض أجزاء العراق وسوريا، نجح تنظيم داعش في تشكيل بيئته حتى تصبح الظروف مواتية لبدء العمل بشكل أكثر انفتاحا".

وأشار إلى ان "المخاوف كانت أكثر حدة في شمال ووسط العراق، حيث كان داعش ينفذ مجموعة من الاغتيالات والهجمات باستخدام العبوات الناسفة".

فيما افاد المحلل الأمني أليكس ميلو، في تصريح لـ " فرانس برس" بان "تنظيم داعش كان يبدو أضعف من أن يتمكن من شن هجمات، لكنه وجد ثغرة يمكنه النفاذ منها".

وتابع أنه "في الغالب تستغل الخلايا النائمة للتنظيم الثغرات الأمنية في المناطق الريفية لشن هجمات صغيرة، مثل استهداف خطوط الكهرباء، ونصب كمائن للقوات الأمنية، وتفجير أماكن عامة يرتادها المدنيون".

أما صحيفة واشنطن بوست" فقد نقلت عن مسؤولين عسكريين قولهم إن "الجهد الحالي سيشكل على الأرجح مستقبل تواجد التنظيم الإرهابي في العراق".

من جهة ثانية أفاد مسؤولون بالتحالف الدولي، بان "مقتل زعيم داعش العراقي أبو ياسر العيساوي، كان بمثابة ضربة كبيرة أخرى للتنظيم"، لكنهم حذروا من أن "التهديد لم يذهب بعد، حيث يبدو أن داعش عازم على إحياء الخلافة التي أعلنها".

وقال الكولونيل واين ماروتو، المتحدث باسم التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة، في رسالة بالبريد الإلكتروني، إن "داعش مهزوم من الناحية الإقليمية لكنه لا يزال يمثل تحديا"، مشيرا إلى "الحاجة لمواصلة الضغط المستمر على الجماعة الإرهابية".

وكان التحالف الدولي قد أكد في وقت سابق، مقتل أبو حسن الغرباوي وثلاثة مقاتلين آخرين فيما وصفه بـ "الضربة الجوية الديناميكية" غربي بغداد يوم الثلاثاء الماضي، فيما أعلن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي انه "تم القضاء على الإرهابي أبو حسن الغريباوي ما يسمى قائد جنوب العراق في التنظيم، والإرهابي غانم صباح المسؤول عن نقل الانتحاريين وآخرين من عناصر الإرهاب".

ويأتي الإعلان عن مقتل الغريباوي وصباح بعد أيام قليلة من الإعلان عن مقتل "والي العراق" في تنظيم داعش المعروف باسم "أبو ياسر العيساوي" وقياديين آخرين في التنظيم.

جدير بالذكر ان هذه العمليات تأتي مع تصاعد الضغط على الحكومة العراقية للرد على التفجير الانتحاري المزدوج الشهر الماضي في السوق الشعبي ببغداد، مما أسفر عن وفاة 32 شخصا وإصابة أكثر من 100 آخرين.

وبحسب تقديرات مسؤولي مكافحة الإرهاب في الأمم المتحدة، يبلغ عدد مقاتلي داعش نحو 10 آلاف إرهابي، بينما يقدر المسؤولون الأميركيون عددهم بين 14 -16 ألف في سوريا والعراق.

ر.إ

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