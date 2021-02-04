2021/02/04 | 11:58 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فوتو:

منذ 45 دقیقة

264 مشاهدة

قال النائب كاظم فنجان الحمامي، الخميس، إن المياه الاقليمية للعراق تواجه خطرا يوميا، بسبب غياب الهيئة البحرية العليا.

واضاف الحمامي في توضيح تابعه NRT عربية، (4 شباط 2021)، أنه "ليعلم العراقيون كافة ان مياهنا البحرية تتعرض للانتهاكات والخروقات اليومية بسبب غياب الهيأة البحرية العليا التي ولدت عام ٢٠١٩ بالقانون رقم (١٨) لكنها أُجهضت من قبل جهات تنفيذية وتشريعية".

واضاف، ان "رجال القوة البحرية ورجال خفر السواحل الذين ما انفكوا يذودون عن سواحلنا ومياهنا لدرء الاخطار التي تفاقمت بسبب غياب الهيئة البحرية العليا".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحمامي: المياه الاقليمية للعراق في خطر بسبب جهات تنفيذية وتشريعية) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحمامي: المياه الاقليمية للعراق في خطر بسبب جهات تنفيذية وتشريعية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).