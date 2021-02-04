2021/02/04 | 12:00 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البنتاغون: الميليشيات في العراق مبعث قلق ولنا الحق بالدفاع هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/02/04 | 12:00.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البنتاغون: الميليشيات في العراق مبعث قلق ولنا الحق بالدفاع) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البنتاغون: الميليشيات في العراق مبعث قلق ولنا الحق بالدفاع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).