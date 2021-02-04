2021/02/04 | 12:02 - المصدر: عين العراق

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الخميس 4 فبراير 2021 | 11:54 صباحاً

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هيئة التقاعد: الاستقطاع من المتقاعدين كان خطأ من مصرف الرافدين

اعلنت هيئة التقاعد العامة، الخميس، أن الاستقطاع من رواتب المتقاعدين كان خطأ من مصرف الرافدين.

وقالت الهيئة في بيان، إن "الاستقطاعات من رواتب المتقاعدين لشهر شباط الجاري، كانت خطأ من مصرف الرافدين".

وأضافت، أن "مصرف الرافدين سيعيد الاستقطاعات من رواتب المتقاعدين خلال اليومين المقبلين".

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