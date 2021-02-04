غوتيريش يتعهّد فعل كل ما بوسعه لإفشال الانقلاب في بورما

2021/02/04 | 12:04 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعهّد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الأربعاء فعل كلّ ما بوسعه لتعبئة المجتمع الدولي للضغط على بورما من أجل إفشال الانقلاب الذي نفّذه الجيش الإثنين واستولى فيه على السلطة.وقال غوتيريش في مقابلة أجرتها معه صحيفة “واشنطن بوست” “سنفعل … Readmore

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