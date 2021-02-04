الصحة النيابية: الإجراءات الاحترازية بخصوص كورونا قد ترتقي للحظر الكلي

2021/02/04 | 12:05 - المصدر: المعلومة

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المعلومة / بغداد ..اكدت عضو لجنة الصحة والبيئة سهام موسى , الخميس , ان تلويح مجلس الوزراء واللجنة العليا للسلامة بإعادة الحظر الكلي وراد في حال عدم الالتزام بالإجراءات والتعليمات التي تصدرها اللجنة ووزارة الصحة , مطالبة الجهات الحكومية باتخاذ الإجراءات الصارمة في المنافذ الحدودية بمختلف اشكالها لمنع دخول الفيروس المستجد الجديد الى البلاد .وقالت موسى في تصريح لـ / المعلومة / , ان ” التحذير الذي اطلقه مجلس الوزراء في اجتماعه امس وتصريح وزير الصحة لابد وان يتم اخذه على محمل الجد وبعكسه سوف يتم إعادة الحضر الكلي ” .وأضافت ان ” الفيروس المستجد بدأ يغزو الكثير من دول العالم وفي حال دخولة للبلاد سيؤدي بنا الى كارثة صحية يصعب السيطره عليه في ضل عدم توفر الإمكانيات والبنى التحتية الكافية لمواجهته”.وطالبت موسى الجهات الحكومية بـ”اتخاذ الإجراءات الصارمة في المنافذ الحدودية بمختلف اشكالها لمنع دخول الفيروس المستجد الجديد الى البلاد” .يشار الى ان وزير الصحة حسن التميمي قد حذر اليوم خلال مؤتمر صحفي عقده في الوزارة وتابعته / المعلومة / , من ازدياد حالات الإصابات والوفيات بسبب عدم الإلتزام بالتعليمات الوقائية، لافتاً إلى أن هناك إمكانية لإعادة فرض حظر التجوال والحجر الصحي في حال استمرار ارتفاع الإصابات.



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