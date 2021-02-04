التقاعد: مصرف الرافدين سيعيد الاستقطاعات خلال يومين

2021/02/04 | 12:06 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/بغداد..أكدت هيئة التقاعد الوطنية، الخميس، أن مصرف الرافدين نفذ استقطاع الرواتب على المتقاعدين بـ(الخطأ)، مشيراً الى ان الاستقطاعات ستعاد خلال يومين.وقال وكيل هيئة التقاعد الوطنية حسام عبد الستار السعدي في تصريح أوردته وكالة الانباء العراقية (واع) واطلعت عليها /المعلومة/، إن “رواتب المتقاعدين رفعت من الهيئة بالكامل، ولم يتم أي استقطاع من الرواتب”.وأضاف السعدي، أن “المشكلة التي حدثت كانت من مصرف الرافدين، التي نفذت استقطاعات على رواتب المتقاعدين بالخطأ نتيجة خلل فني”، مشيرا إلى ان “المصرف سيعيد الاستقطاعات خلال اليومين المقبلين”.



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