هيئة التقاعد: مصرف الرافدين سيعيد الاستقطاعات من المتقاعدين خلال يومين

2021/02/04 | 12:07 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أكدت هيئة التقاعد الوطنية، اليوم الخميس، أن مصرف الرافدين نفذ استقطاع الرواتب على المتقاعدين بـ(الخطأ)، مشيراً الى ان الاستقطاعات ستعاد خلال يومين.وقال وكيل هيئة التقاعد الوطنية حسام عبد الستار السعدي، في تصريح صحفي، إن “رواتب المتقاعدين رفعت من الهيئة بالكامل، ولم يتم أي استقطاع من الرواتب”.وأضاف أن “المشكلة التي حدثت كانت من […]

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