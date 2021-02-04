صندوق اعمار المناطق المحررة يحدد المشاكل التي تواجه تنفيذ المشاريع الخدمية

2021/02/04 | 12:12 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين]عقد مجلس امناء صندوق اعمار المناطق المتضررة من العمليات الإرهابية، اجتماعاً موسعاً لبحث معالجة المشاكل التي تواجه تنفيذ المشاريع في المناطق المتضررة ارهابيا بصورة صحيحة وسريعة.

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