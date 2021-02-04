نادي الحشد الشعبي يفتتح أكاديميات رياضية في الديوانية

2021/02/04 | 12:13 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ بغدادأعلن نادي الحشد الشعبي الرياضي، عن افتتاح أكاديميات رياضية واجتماعية في محافظة الديوانية.وقال المنسق الاعلامي للنادي حسن عيال في تصريح لوكالة/ المعلومة/ إن “رئيس الهيئة الادارية لنادي الحشد الشعبي الرياضي خالد كبيان، التقى محافظ الديوانية زهير الخزعلي اثناء زيارته للمحافظة”.واوضح ان “الخزعلي وكبيان بحثا إنشاء أكاديميات رياضية اجتماعية يتولى رعايتها والاشراف عليها نادي الحشد الشعبي الرياضي وستسهم في استقبال واحتضان العشرات من أبناء المدينة لتنمية قابلياتهم الرياضية وتطويرها”.وبين أن “الخزعلي وعد بتقديم التسهيلات التي من شأنها المساعدة في تحقيق ذلك”.يذكر أن رئيس الهيئة الادارية لنادي الحشد الشعبي الرياضي خالد كبيان سبق له أن زار محافظتي كركوك والموصل لذات الغرض.



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