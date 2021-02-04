2021/02/04 | 12:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#مؤيد_عبد_الستار اليوم المشؤوم 8 شباط في مثل هذا الشهر ، شباط 1963، تمكنت قوى الشر بمساعدة عدة دول لعصابات منحطة، محاصرة وزارة الدفاع مقر الزعيم عبد الكريم قاسم واقتياده الى دار الاذاعة والتلفزيون ليعدم مع كوكبة من رفاقه الابرار .ورغم صغر سني، تشرفت بمرافقة جماهير باب الشيخ وعقد الاكراد والصدرية والدهانة في السير مع موكب الزعيم عبد الكريم قاسم ، للدفاع عن ثورة تموز المجيدة .لم تنجح الحشود الهادرة من ا ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عبد الكريم قاسم.... سيظل يذكرك العراق بخير - مؤيد عبد الستار) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عبد الكريم قاسم.... سيظل يذكرك العراق بخير - مؤيد عبد الستار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).