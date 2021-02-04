وزارة الزراعة تعلن عن دفع مستحقات الوجبة الرابعة لمسوقي بذور الحنطة

2021/02/04 | 12:15 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد ـ واع

أعلنت وزارة الزراعة، اليوم الخميس، دفع مستحقات الوجبة الرابعة لمسوقي بذور الحنطة.

وقال الناطق الرسمي للوزارة حميد النايف في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "بناءً على توجيهات وزير الزراعة محمد كريم الخفاجي بضرورة دفع مستحقات الفلاحين وتخفيف معاناتهم بغية تشجيعهم على الزراعة وتأهيل أراضيهم للمواسم الزراعية اللاحقة، باشرت شركة مابين النهرين العامة للبذور المستحقات المالية لمسوقي بذور الحنطة الدفعة الرابعة للموسم الزراعي 2019 -2020 وحسب أسبقية التسويق وتسلسل المعاملات ومن الرصيد النقدي للشركة".

ودعا البيان، "مسوقي بذور الرتب العليا لمحصول الحنطة للموسم الزراعي 2019- 2020 بمراجعة مواقع تنقية وتعفير البذور التابعة للشركة فوراً لاجل تسلُّم مستحقاتهم المالية مستصحبين معهم جميع الأوراق الثبوتية بشأن الكميات المسوقة من بذور الرتب العليا لمحصول الحنطة".

وإشار إلى، أن "بذور الرتب العليا لمحصول الحنطة ومحصول الذرة الصفراء والشعير العلفي يتم تسلُّمها من شركات وزارة الزراعة في حين محاصيل حبوب الحنطة والشلب تتسلم من وزارة التجارة"

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